تسجيل 56 حالة وفاة و720 إصابة جديدة بكوفيد 19 في تونس خلال 24 ساعة..

تم أمس الأربعاء، وإلى حدود الساعة 11 صباحا، تسجيل 56 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد واكتشاف 720 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، وفق بلاغ صادر مساء الخميس، عن وزارة الصحة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات بالفيروس إلى نحو 11693 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 324 ألفا و823 إصابة، منذ ظهور الفيروس في تونس بداية مارس 2020.

كما بلغ اجمالي عدد المتعافين 284 الفا و754 شخصا بعد تماثل 1484 حالة للشفاء.

وبلغ أمس الأربعاء، عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 2280 مريضا مصابا بفيروس كورونا، موزعين بين 1899 مصابا مقيما بالقطاع العام و381 بالقطاع الخاص، كان 445 مريضا منهم مقيما بأقسام العناية المركزة، و133 مصابا خاضعا للتنفس الاصطناعي.