استئناف النقل العمومي للأشخاص بين المدن، بداية من غد الجمعة إلى يوم الثلاثاء 18 ماي 2021

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، جملة من القرارات لاستئناف النقل العمومي للأشخاص بين المدن، بداية من الغد الجمعة 14 ماي ، انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا، إلى يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، داعية الى ضرورة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى وضمان سلامة كافة الأطراف.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، انه يرخص للشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن باستغلال سفرات إضافية على كامل خطوطها المنتظمة وكذلك خارج شبكة خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين طبقا لنظام العمل وسلم الأولويات المعمول بهما في المحطة مع الترخيص للشركة الوطنية للنقل بين المدن باستئناف نشاطها وعودة رحلاتها الليلية.

كما تستأنف حركة سير جميع قطارات الخطوط البعيدة مع الترخيص للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستغلال سفرات إضافية على كامل خطوطها.

و يرخص، بصفة استثنائية، لسيارات الأجرة “لواج” نقل الركاب من داخل المحطات المعنية إلى كامل تراب الجمهورية التونسية مع احترام نظام العمل المعمول به.

واكدت الوزارة “انه لا يمكن لأصحاب سيارات الأجرة “لواج” التسجيل في اتجاه نقطة خارج الخط المستغل المنصوص عليه ببطاقة الاستغلال إلا عند التأكد من عدم وجود مسافرين على هذا الخط”.

وبينت وزارة النقل ان الإجراءات المتخذة سابقا بالنسبة للنقل الحضري والنقل بين المدن داخل الولاية، تبقى سارية المفعول إلى غاية يوم الأحد 16 ماي 2021.

يذكر ان هذه الاجراءات الجديدة تأتي بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، امس الأربعاء، اذ تقرر رفع منع التنقل بين المدن بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الجمعة القادم، كاستثناء وحيد من بين إجراءات الحجر الصحي الشامل التي تتواصل إلى غاية إلى 16 ماي 2021.