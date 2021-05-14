باجة : تسجيل 3 وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس”كورونا”

سجّلت ولاية باجة ثلاث وفيات جديدة جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد حيث توفّيت امرأة عمرها 24 سنة ورجلان أحدهما عمره 70 سنة والثاني 71 سنة ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس في الجهة إلى 201 شخص.

وأثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس الخميس 39 إصابة جديدة بالفيروس أغلبها في مدينة باجة التى بلغ عدد الاصابات بها 22 اصابة اضافة الى تسجيل 7 اصابات في عمدون و5 اصابات في مجاز الباب و4 اصابات في تستور وإصابة واحدة في نفزة ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس في الجهة منذ بداية الجائحة الى 6312 حالة من جملة 19501 تحليلا تمّ إجراؤها.

وتجاوزت نسبة التعافي من الفيروس إلى حدود أمس 3 بالمائة وذلك بعد تسجيل تعافي 5884 شخصا حسب إحصائيات تحصّلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة في باجة .