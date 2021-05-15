شركة نقل تونس تدخل تحويرات على السفرات الأولى والأخيرة على شبكتي الحافلات والمترو

أعلنت شركة نقل بتونس عن ادخال تحويرات على برمجة السفرات الأولى والأخيرة على شبكتي خطوط الحافلات والمترو والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الإثنين 17 ماي 2021 .

وأوضحت شركة نقل تونس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ان السفرات الصباحية الأولى ستكون على الساعة 5 و 15 دق بكافة خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية.

وأضافت ان السفرات المسائية الأخيرة من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء ستكون على الساعة السابعة والنصف مساء بالنسبة للخطوط الطويلة والساعة الثامنة مساء بالنسبة للخطوط القصيرة.

وبينت الشركة، في سياق متصل، أنّ السفرات الأخيرة على شبكة المترو الخفيف والخط تونس حلق الوادي المرسى، ستكون على الساعة التاسعة مساء.

ودعت الشركة الى ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند دخول المحطات وعند ركوب على متن عربات النقل. علما وان هذه التحويرات تندرج في اطار تعديل موعد حظر الجولان واعتبارا لعودة الدراسة ولنظام العمل بالمواقيت العادية.

وكانت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان، اعلنت خلال ندوة صحفية بالقصبة، عن تعديل وقت حظر الجولان بداية من يوم الاثنين 17 ماي 2021 وإلى غاية 6 جوان 2021 ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.