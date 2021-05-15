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المهدية : وفاة مواطن وإصابة 29 آخرين بفيروس كورونا المستجد

2021/05/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، السبت، أن مواطن أصيل معتمدية الجم فارق الحياة عن سن عادل 76 سنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ90 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 29 إصابة جديدة توزعتها أهمها إلى 13 بالدائرة الصحية بالمهدية.

وتوزعت بقية الإصابات إلى 9 بالسواسي و3 بسيدي علوان وإصابتين (02) بالجم وإصابة واحدة بدائرتي قصور الساف وبومرداس.

وتماثل، في المقابل، 85 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 10632 حالة.

وأحصت الجهة عددا جمليا للإصابات، منذ ظهور الفيروس، بلغ 11565 من بينها 348 وفاة و585 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 874 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليناهز مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق التطعيم، 21104 من بينهم 6697 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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