مدنين: تسجيل 5 وفيات بسبب فيروس “كورونا” مقابل تراجع الحالات الايجابية

سجّلت ولاية مدنين، يوم أمس السبت، 5 حالات وفاة بسبب فيروس “كورونا” لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 55 و90 سنة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس إلى 580 وفاة، بعد تواصل النسق المرتفع لحالات الوفاة بمعدل 5 و6 وفيات يوميا، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

في المقابل، تراجعت، حسب ما أوضحه الدكتور العنز لـ(وات)، حالات الإصابة بالفيروس، بعد تسجيل 38 إصابة محلية بفيروس “كورونا” يوم أمس، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 14288 اصابة، في حين تطورت حالات الشفاء الى 13278 حالة شفاء، بعد رصد 81 حالة شفاء جديدة.

واعتبر ذات المصدر، أن الوضع الوبائي يشهد بداية استقرار وتحسن نسبي من خلال مؤشر انخفاض الاصابات وتقلص عدد حالات الإيواء بالمستشفيات، حيث يقيم حاليا 61 مريضا بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من مجموع طاقة ايواء تقدر بـ132 سريرا، منها 32 سرير انعاش، يشغلها 29 مريضا.

من جانب آخر، شهد الإقبال على التلقيح ارتفاعا ملحوظا، لتسجل الجهة، يوم أمس السبت، رقما قياسيا جديدا على مستوى عدد الجرعات المقدمة، بلغ 939 جرعة بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة، ليرتفع إجمالي الجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى 25821 جرعة، دون اعتبار عدد الجرعات التي شملت أعوان السلك الامني يوم الجمعة المنقضي.