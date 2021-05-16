المهدية: عدد المنتفعين بالتلقيح ضد فيروس “كورونا ” يناهز الـ22 ألف

ارتفع عدد المنتفعين بالتلقيح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية، إلى 21951 ، بعد تطعيم 847 شخصا، اليوم الأحد، بمركزي التلقيح بكل من معتمدية المهدية والجم.

وبلغ عدد المنتفعين بالجرعة الثانية من التلقيح، منذ انطلاق العملية، 7370منتفعا، بعضهم تلقى التلقيح في منزله بعد تنقل فريق طبي لتأمين التلاقيح لفائدة المسنين والعاجزين عن الحركة.

من جانب آخر، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ34 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 10 إضابات بالدائرة الصحية بالمهدية، و4 بدائرة السواسي.

وتماثل، في المقابل، 5 مصابين للشفاء التام، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 10637 حالة وذلك من مجموع 11579 إصابة سجلتها الجهة، من بينها 348 حالة وفاة، و594 حالة لا تزال نشطة (حاملة للفيروس).