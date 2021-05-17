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كتائب القسام” تعلن قصف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية

2021/05/17 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، قصف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وكانت “كتائب القسام” أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين استهداف موقع يفتاح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون.

وقبلها قصفت الكتائب كريات ملاخي، وقاعدة التنصت 8200 (أوريم)، كما جددت قصف نتيفوت برشقات صاروخية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

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