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المهدية/كورونا: عدد الحالات النشطة ينزل إلى النصف مقارنة بعددها منذ أسبوعين

2021/05/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نزل عدد الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بجهة المهدية، الثلاثاء، إلى 579 حالة، مقابل 1080 حالة سجلت بتاريخ 8 ماي 2021، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة.

وارتفعت، في المقابل، حالات الشفاء التام، منذ بداية الجائحة، إلى 10772 حالة، وذلك بعد رصد 89 حالة تعاف اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ232 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهو ما يمثل نسبة 33 بالمائة من العينات المختبرة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 23 بالمهدية و15 بالشابة و7 بسيدي علوان و6 بشربان و5 بكل من ملولش والجم.

ورصدت دائرتا قصور الساف وبومرداس 4 إصابات جديدة لكل دائرة، مقابل 3 بالسواسي وإصابتين (02) بهبيرة وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس التاجي المسجلة بالجهة، منذ ظهور الجائحة، 11701 إصابة، من بينها 350 وفاة.

وتلقى 802 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 23578، من بينهم 8259 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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