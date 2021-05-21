كورونا: 52 حالة وفاة و1159 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الخميس، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 12 ألفا و141 حالة، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تسجيل 1159 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6697 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 294 ألفا و184 شخصا، بعد تعافي 1359 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 17 فاصل 32 في المائة.

يذكر أن عمليات التلقيح للتوقي من الفيروس كانت قد انطلقت في 13 مارس المنقضي، وتم تقديم 713 الف و12 جرعة للاشخاص المطعمين وهم 229 الف و967 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة، فيما تم تطعيم 483 ألفا و45 شخصا بالجرعة الأولى.

وبلغ العدد الجملي للمسجلين ضمن منظومة “ايفاكس” منذ انطلاق حملة التسجيل، 1 مليون و847 ألف و774 مسجلا.

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و تم منذ مارس 2020 ، تاريخ ظهور الوباء في تونس، إحصاء 331 ألفا و674 إصابة بالفيروس التاجي.