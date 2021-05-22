وزير الماليّة يحسمها بخصوص امكانيّة رفع الدعم

قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، إن حكومة هشام مشيشي لن ترفع الدعم وإنما ستعمل على ترشيده حتى يصل إلى مستحقيه.

وأكّد علي الكعلي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، نجاح زيارة الوفد الحكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الوفد التونسي الذي ترأسه قدم لصندوق النقد الدولي خطة الحكومة للاصلاح والمتكونة من 6 محاور كبرى.

ولفت الوزير، إلى أن المحاور تقوم على تحرير الاقتصاد من كافة العراقيل وتحسين المداخيل الجبائية ‏من خلال جعلها جباية عادلة ومفهومة ومرنة بفضل رقمنة المعاملات والتحكم في كتلة الأجور إضافة إلى تحسين مردودية الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وترشيد منظومة الدعم، وفق ما نقلت عنه موزاييك.