كورونا: تسجيل 41 وفاة و 1266 اصابة جديدة بالفيروس التاجي

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الجمعة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 12 ألفا و 182 حالة، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تسجيل 1266 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6579 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 295 ألفا و 170 شخصا، بعد تعافي 986 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 19 فاصل 24 في المائة.

يذكر أن عمليات التلقيح للتوقي من الفيروس كانت قد انطلقت في 13 مارس المنقضي،وتم تطعيم 738 ألف و 667 شخصا، وفق بلاغ صدر السبت عن وزارة الصحة

و تم منذ مارس 2020 ، تاريخ ظهور الوباء في تونس، إحصاء 234 ألفا و99 إصابة بالفيروس التاجي.