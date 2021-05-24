بوزيد: 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 14حالة شفاء

سجلت اليوم الاثنين بولاية سيدي بوزيد 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة شفاء، حسب ما أكده بشير السعيدي، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح ل”وات”.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 8966 حالة، منها 7291 حالة شفاء، و283 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات ب3330 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1001 حالة، ثم الرقاب ب 773 حالة، فالمكناسي ب756 حالة والمزونة ب637 حالة، ثم أولاد حفوز ب524 حالة والسبالة ب 393 حالة وبئر الحفي ب340 حالة، فالسوق الجديد ب335 حالة، ثم جلمة ب327 حالة، وبن عون ب 283 حالة ومنزل بوزيان ب 177 حالة، وأخيرا السعيدة ب90 حالة.

وبلغ عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية بسيدي بوزيد، 57 شخصا، بعد ايواء 9 مصابين اليوم الاثنين، في حين بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا، 34785 تحليلا بعد رفع 211 عينة اليوم