وزارة التربية تدعو المترشحين لامتحان ‘النوفيام’ التعبير عن خياراتهم الفردية

دعت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2021، للتعبير عن خياراتهم الفردية، بداية من 26 ماي الجاري وإلى حدود 10 جوان القادم، عبر الموقع الالكتروني www.choixneuf.education.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته مساء أمس الاثنين، أن المترشحين المعنيين بهذا الإجراء، هم من عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بأحد المعاهد النموذجية المتناظر عليها وفق المنشور عدد 30 -6-8 2021 المؤرخ في 3 ماي 2021 والراجعين بالنظر الى المندوبيات الجهوية بتونس 1 و تونس 2 وأريانة وبن عروس ومنوبة وصفاقس 1.