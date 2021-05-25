69 حالة وفاة و1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1115 إصابة جديدة من مجموع 6048 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء الثلاثاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم 24 ماي الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 12342 حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 298 ألفا و141 شخصا، بعد تعافي 1018 مصابا.

ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليومي عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي،

فيما أعلنت عن أن نسبة التحاليل الايجابية اليومية هي في حدود 18.44 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.