في جمال: خلاف على قطعة أرض ينتهي بمحاولة قتل..وهذه التفاصيل..

هام: علماء ألمان يتوصلون لأسباب حدوث تجلط الدم لدى بعض من تلقوا لقاحات كورونا..

القبض على شخص بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة وحجز كمية من الأقراص المخدرة

البرلمان تلقّى 25 شكاية تخص النوّاب: ماهر مذيوب يكذّب قيس سعيّد

منحرف يغتصب طفلة الـ11 سنة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.. وهذه التفاصيل

2021/05/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف، من ايقاف مجرم من ذوي السوابق العدلية بتهمة اغتصاب طفلة الـ11 سنة.

وفي تفاصيل الحادثة، قام المنحرف بترصّد تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة كانت في الطريق العام ثم حوّل وجهتها تحت التهديد بطعنها بالة حادة ثم أدخلها عنوة الي منزله واغتصبها ثم احتجزها.

وقد اعترف المتهم بترصد المتضررة في حدود الساعة السابعة مساءا ثم حوّل وجهتها الى منزله وجردها من جميع ملابسها واغتصبها تحت التهديد.

وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من اجل تهمة تحويل وجهة طفلة قاصر سنها دون 18 سنة واغتصابها تحت التهديد بسلاح أبيض.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn