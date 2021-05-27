منحرف يغتصب طفلة الـ11 سنة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.. وهذه التفاصيل

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف، من ايقاف مجرم من ذوي السوابق العدلية بتهمة اغتصاب طفلة الـ11 سنة.

وفي تفاصيل الحادثة، قام المنحرف بترصّد تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة كانت في الطريق العام ثم حوّل وجهتها تحت التهديد بطعنها بالة حادة ثم أدخلها عنوة الي منزله واغتصبها ثم احتجزها.

وقد اعترف المتهم بترصد المتضررة في حدود الساعة السابعة مساءا ثم حوّل وجهتها الى منزله وجردها من جميع ملابسها واغتصبها تحت التهديد.

وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من اجل تهمة تحويل وجهة طفلة قاصر سنها دون 18 سنة واغتصابها تحت التهديد بسلاح أبيض.