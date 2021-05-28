عاجل: طعن شرطيّة فرنسيّة

أكدت الحكومة الفرنسية بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على رجل هاجم في وقت سابق من اليوم بسكين ضابطة في الشرطة ببلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي توجه في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى موقع الحادث، على حسابه في “تويتر” أن الشرطة استطاعت “تحييد” منفذ عملية الطعن، مؤكدا إصابة عدد من عناصر الشرطة خلال عملية توقيف الجاني.

وأفادت قناة BFM TV بأن منفذ عملية الطعن خلال عملية اعتقاله أطلق الرصاص على عناصر الأمن وأصاب ضابطين بجروح في الأطراف، مضيفة أن المهاجم نفسه أصيب بجروح خطيرة برصاص عناصر الأمن.

وأشارت القناة إلى أن الضابطة التي تعرضت لعملية الطعن لا تزال في حالة حرجة.

ولفتت القناة إلى أن 240 على الأقل من عناصر الشرطة ومروحية شاركوا في عملية البحث عن هذا الرجل.

وحسب معطيات القناة، دخل منفذ الهجوم صباح اليوم مركزا للشرطة في البلدة وطعن الضابطة عدة مرات، وأكدت الشرطة إصابة هذه المرأة بجروح بليغة.

وأشارت BFM TV إلى أن الجاني تمكن خلال الاعتداء من الاستيلاء على سلاح الضابطة ثم فر من موقع الحادث.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة اضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والانصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت BFM TV عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة.