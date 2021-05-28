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امكانيّة بيع تلقيح كورونا في الصيدليّات: الدكتور بوجداريّة يعلق

2021/05/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر الدكتور رفيق بوجدارية رئيس قسم كوفيد في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، عن رفضه للدعوات المُطالبة ببيع لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات.

وحذّر رفيق بوجدارية في تصريح لشمس اف ام من بيع اللقاحات في الصيدليات الخاصة لأن ذلك سيكون بمثابة الاتجار بحياة الناس معتبرا إن مصير لقاحات كورونا سيكون مثل مصير الزيت المدعم إذا ما تم السماح ببيعها في الصيدليات.

من جهته وفي نفس البرنامج، أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيرو كورونا الدكتور أمان الله المسعدي، أن اللجنة لم تدرس هذا المقترح، مشددا في نفس السياق على أهمية دور الصيدليات الخاصة في تسجيل المواطنين على منظومة ايفاكس.

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