دراسة بريطانيّة تحذّر من تطوّرات خارقة لفيروس كورونا

القبض على 968 شخصا مفتش عنهم في حملة امنية..

بينهم أطفال : إنقاذ 117 مهاجرا تعطل مركبهم في سواحل صفاقس..‎

منحرف يحوّل وجهة شخص ويحاول الاعتداء عليه جنسيّا.. وهذه التفاصيل

المهدية: حجز مسدس وبندقية صيد دون رخصة لدى مواطنة أصيلة الشابة

2021/05/28 أخبار, المصدر مع وات, غير مصنف, متفرقات

تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش التابعتين للحرس الوطني بالمهدية، الجمعة، بالتعاون مع سرية التدخل السريع بالجهة، من حجز مسدس وبندقية صيد دون رخصة، وفق ما أكده العميد محمد الغراد، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية في تصريح لـ”وات”.

وأوضح الغراد أن المسدس، وهو من عيار 8 ملمتر، وبندقية الصيد من عيار 16 مم، وجدا لدى مواطنة أصلية مدينة الشابة، بعد مداهمة منزلها على إثر الحصول على إذن النيابة العمومية بالجهة.

وأضاف المتحدث أن المعنية بالأمر، وهي من بين المواطنات اللائي يترددن على فرنسا، ستقدم للسلطات القضائية بعد استكمال الأبحاث في الموضوع، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn