المهدية: حجز مسدس وبندقية صيد دون رخصة لدى مواطنة أصيلة الشابة

تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش التابعتين للحرس الوطني بالمهدية، الجمعة، بالتعاون مع سرية التدخل السريع بالجهة، من حجز مسدس وبندقية صيد دون رخصة، وفق ما أكده العميد محمد الغراد، الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية في تصريح لـ”وات”.

وأوضح الغراد أن المسدس، وهو من عيار 8 ملمتر، وبندقية الصيد من عيار 16 مم، وجدا لدى مواطنة أصلية مدينة الشابة، بعد مداهمة منزلها على إثر الحصول على إذن النيابة العمومية بالجهة.

وأضاف المتحدث أن المعنية بالأمر، وهي من بين المواطنات اللائي يترددن على فرنسا، ستقدم للسلطات القضائية بعد استكمال الأبحاث في الموضوع، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني.