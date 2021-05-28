وزارة الدفاع الوطني تعلن عن إنقاذ 262 مهاجرا غير شرعيّ

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تمكنت ظهر اليوم الجمعة، وفي عمليّة مشتركة مع الحرس البحري، من إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي، من بينهم تونسيون وأفارقة تتراوح أعمارهم بين 15 و37 سنة، إضافة إلى رضيعين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هؤلاء أبحروا، وفق تصريحاتهم، خلال الليلة الفاصلة بين 27 و28 ماي انطلاقا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في إتجاه الفضاء الأوروبي، مضيفة أنه تمّ التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس وإنزالهم بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكّنت وحدة بحريّة تابعة لجيش البحر في اليوم نفسه من إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات تونسيّة ومغربيّة وسودانيّة ومصريّة وغانيّة بالموقع جنوب صفاقس، تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة.

وأفادوا، وفق الوزارة، بأنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 25 و26 ماي من سواحل الزوارة الليبيّة بنيّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأكدت أنه تمّ التوجه بهم كذلك نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس ليتم تسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.