هام: موعد انطلاق الاختبارات الشفوية والكتابية لمستويات المرحلة الابتدائية..

أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات الشفوية والكتابية بالنسبة إلى مستويات المرحلة الابتدائية ستنطلق بداية من يوم 9 جوان القادم وتتواصل الى غاية 21 من الشهر نفسه.

وأضافت في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك أن الاختبارات الشفوية والتطبيقية تجرى من 9 الى 15 جوان القادم والاختبارات الكتابية من 16 الى 21 جوان 2021.

وأكدت الوزارة على مبدأ المرونة المعتمد منذ انطلاق السنة الدراسية من خلال ترك هامش التصرف لمدير المدرسة الابتدائية بالتنسيق مع اطار الاشراف البيداغوجي لإنجاز الاختبارات التقييمية وفق ما يسمح به الفضاء والموارد المتوفرة بالمدرسة مع ضرورة احترام مقتضيات البروتوكول الصحي.