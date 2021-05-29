هذا العدد الجملي للملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا..

تلقى يوم الجمعة 28 ماي الجاري 23301 شخصا التلقيح المضاد لفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للملقحين في تونس 899109 أشخاص، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة ان اجمالي الملقحين يتوزع الى 616962 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و282147 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية إلى حدود اليوم 77 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في منصة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح مليونين و22 ألفا و488 مسجلا الى حدود يوم 28 ماي 2021.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة “ايفاكس” المخصصة للغرض.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 62 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1702 إصابة جديدة من مجموع 6049 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل ايجابية بلغت 28.14 % .