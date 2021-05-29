عدد وفيات كورونا في صفاقس يتجاوز عتبة الـ1100 حالة

سجلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 5 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و49 اصابة جديدة، مقابل تعافي 10 أشخاص، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهوره الى 1102 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 34808 اصابات، من بينها 33086 حالة تعاف.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم السبت، عن الادارة الجهوية للصحة، بانه تم رصد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس من ضمن 315 تحليلا مخبريا، أجري امس الجمعة، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

وتشير ذات المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للحالة الوبائية بجهة صفاقس، الى انه يقيم حاليا 26 مريضا باقسام العناية المركزة، و148 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم في المصحات الخاصة بالجهة 33 مصابا بالوباء.