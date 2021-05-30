نسبة المسجّلين في منظومة ايفاكس بلغت 17.2 بالمائة والمعدل العام للمطعمين بالجرعة الأولى من التلقيح 29.9 بالمائة

وزارة النقل ستشرع في اعتماد تعريفات النقل الجديدة بداية من غرة جوان 2021

بسبب بطاقة الجلب العسكريّة في حق راشد الخياري: ايقاف معلّم بتوزر

عاجل: مقتل مشتبه به في طعن الشرطية الفرنسية..

عاجل-اتحاد الشغل يحذّر: سفينة قادمة من الكيان الصهيوني تصل الليلة إلى تونس

2021/05/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل نداءً عاجلا لاعتراض باخرة قادمة من كيان الاحتلال ستدخل الليلة إلى تونس.

وقال الاتحاد في بلاغ له، إن باخرة ترفع علم مالطا وقادمة من ميناء أشدود في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ستدخل هذه الليلة إلى تونس، داعيا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والنيابة العمومية إلى التدخل لحجزها والتحقيق في من يكون وراءها.
وأوضحت المنظمة الشغيلة أن الباخرة التجارية “إيكاترينا” EkATERINA (IMO: 9158458, MMSI: 215776000 ) ترفع العلم المالطي وتقوم بالربط بين ميناء رادس التجاري وميناء أشدود في فلسطين المحتلة وأن الدلائل تظهر حسب بيان اتحاد الشغل ، أن الباخرة “إيكاترينا” EkATERINA قد دخلت ميناء رادس مرتين خلال الفترة الممتدة بين يوم 31 مارس 2021 ويوم 22 ماي 2021 في ربط مباشر مع ميناء أشدود في فلسطين المحتلة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn