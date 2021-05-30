عاجل-اتحاد الشغل يحذّر: سفينة قادمة من الكيان الصهيوني تصل الليلة إلى تونس

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل نداءً عاجلا لاعتراض باخرة قادمة من كيان الاحتلال ستدخل الليلة إلى تونس.

وقال الاتحاد في بلاغ له، إن باخرة ترفع علم مالطا وقادمة من ميناء أشدود في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ستدخل هذه الليلة إلى تونس، داعيا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والنيابة العمومية إلى التدخل لحجزها والتحقيق في من يكون وراءها.

وأوضحت المنظمة الشغيلة أن الباخرة التجارية “إيكاترينا” EkATERINA (IMO: 9158458, MMSI: 215776000 ) ترفع العلم المالطي وتقوم بالربط بين ميناء رادس التجاري وميناء أشدود في فلسطين المحتلة وأن الدلائل تظهر حسب بيان اتحاد الشغل ، أن الباخرة “إيكاترينا” EkATERINA قد دخلت ميناء رادس مرتين خلال الفترة الممتدة بين يوم 31 مارس 2021 ويوم 22 ماي 2021 في ربط مباشر مع ميناء أشدود في فلسطين المحتلة .