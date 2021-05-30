نسبة المسجّلين في منظومة ايفاكس بلغت 17.2 بالمائة والمعدل العام للمطعمين بالجرعة الأولى من التلقيح 29.9 بالمائة

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تلقيح 23 ألف شخص ضد فيروس كورونا يوم 29 ماي

2021/05/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تلقى يوم السبت 29 ماي، 23729 شخصا التلقيح المضاد لفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للملقحين في تونس 922838 شخصاً، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة ان اجمالي الملقحين يتوزع الى 633524 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و289314 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية إلى حدود اليوم 78 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في منصة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح مليونين و41 ألفا و895 مسجلا الى حدود يوم 29 ماي 2021.
وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة “ايفاكس” المخصصة للغرض.

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