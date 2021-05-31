المهدية: تسجيل 3 وفيات و53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الاثنين، وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، ليستقر المعدل اليومي لضحايا الفيروس عند مستوى حالتين وذلك منذ أسبوع.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ223 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 53 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 19 بالدائرة الصحية بسيدي علوان، و7 إصابات بدائرة الشابة، و6 بقصور الساف، و5 بالسواسي، و4 بكل من الجم وشربان وهبيرة، و3 بالمهدية، وإصابة واحدة ببومرداس.

في المقابل، تماثل 47 مصابا للشفاء التام، وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 11252 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات بالجهة، 12476 إصابة، منها 374 حالة وفاة، و850 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1099 مواطنا، اليوم، التلقيح ضد فيروس “كورونا”، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 33299 منتفعا، من بينهم 12452 تلقوا الجرعة الثانية.

وكشف مدير الصحة الوقائية، سمير لحول، اليوم في تصريح لـ”وات”، أن حملة التلقيح التي استهدفت كبار السن طيلة 5 أيام تخطت عدد المنتفعين المتوقعين.

وبيّن، أن 1353 مسنا استفادوا من عمليات التطعيم، مقابل 1284 كانوا مبرمجين، وذلك من خلال تخصيص فريق طبي متنقل لفائدة المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولا يستطيعون التنقل إلى مركز التلقيح.

وأوضح، من جهة أخرى، أن عملية التلقيح لفائدة منظوري المندوبية الجهوية للتربية، ستستأنف يوم الخميس 3 جوان 2021 وستستهدف ألف منتفع.