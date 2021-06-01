رئيس الجمهوريّة ينعى المؤرّخ الكبير هشام جعيّط

نعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد المفكّر الكبير والمؤرّخ والأستاذ المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم هشام جعيّط الذي انتقل إلى جوار ربّه اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021 بعد مسيرة علمية وأكاديمية مميّزة.

وجاء في بيان نعي: “لقد فقدت بلادنا برحيل المرحوم هشام جعيّط شخصية وطنية فذّة وقامة علمية مرموقة ستظلّ ذكراها خالدة في تاريخ الساحة الثقافية في تونس والعالم العربي والإسلامي، وستبقى الأجيال القادمة تذكر إسهاماته وتتطارح أفكاره ودراساته ومؤلّفاته العديدة في مجالات الفكر والتاريخ والعلوم الإنسانية.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم رئيس الدولة قيس سعيّد إلى عائلة المرحوم هشام جعيّط بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة والتضامن سائلا الله جلّ وعلا أن يتقبّل الفقيد بواسع رحمته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنّة ويُسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان والسّكينة وحسن العزاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،”.