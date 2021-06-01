عاجل: وضع وبائي خطير في سيدي بوزيد واتخاذ جملة من الإجراءات…

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2021/06/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

على اثر تصاعد وتيرة العدوى بفيروس كورونا في ولاية سيدي بوزيد وبعد ان اصبح الوضع الوبائي حرج جدا في عدة معتمديات، اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة مجالهة الكوارث بسيدي بوزيد بمقر الولاية وقد تم اتخاذ الاجراءات التالية :

تعليق صلاة الجمعة وغلق الاسواق الاسبوعية بكل من مدينة سيدي بوزيد، المكناسي، السوق الجديد السوق ، الرقاب، المزونة والسوق الاسبوعية باولاد الحفوز.

كما تقرر غلق قاعات الرياضة والحمامات مع اقرار التطبيق الصارم لاستغلال 30 % من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم .

هذا وينطلق تنفيذ القرارات بداية من اليوم الثلاثاء 01 جوان لغاية 15 جوان الجاري.

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