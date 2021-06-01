تطاوين : تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفاة جديدة بهذا الوباء خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 30 اصابة جديدة تتوزع الى 18 في تطاوين الشمالية و6 في تطاوين الجنوبية وحالتين في كل من غمراسن ورمادة وحالة واحدة في كل من البئر الاحمر وذهيبة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة 4698 حالة مؤكدة منها ما يهمّ ستة مصابين يقيمون حاليا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وستة اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة وهو اعلى رقم تم تسجيله في هذا القسم منذ فتحه قبل اكثر من خمسة اشهر.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال نفس الفترة حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الثلاثاء اية وفاة جراء فيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 252 حالة تتوزع الى 114 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و49 وفاة في تطاوين الجنوبية و 47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في رمادة و8 في الصمار و 7 في رمادة و5 في ذهيبة.