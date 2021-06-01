عودة رحلات الخطوط التونسية إلى الجزائر بداية من 7 جوان الجاري…

ماليزيا تبدأ إغلاقا عاما لمدة أسبوعين في ظل زيادة تفشي كورونا وتسجل أكثر من 7100 إصابة

نيكولاس يوسف يثير الجدل بعد سخريته من تونس

جيش البحر ينقذ بحّارا مصابا

تطاوين : تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفاة جديدة بهذا الوباء خلال 24 ساعة الماضية

2021/06/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 30 اصابة جديدة تتوزع الى 18 في تطاوين الشمالية و6 في تطاوين الجنوبية وحالتين في كل من غمراسن ورمادة وحالة واحدة في كل من البئر الاحمر وذهيبة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة 4698 حالة مؤكدة منها ما يهمّ ستة مصابين يقيمون حاليا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وستة اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة وهو اعلى رقم تم تسجيله في هذا القسم منذ فتحه قبل اكثر من خمسة اشهر.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال نفس الفترة حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الثلاثاء اية وفاة جراء فيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 252 حالة تتوزع الى 114 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و49 وفاة في تطاوين الجنوبية و 47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في رمادة و8 في الصمار و 7 في رمادة و5 في ذهيبة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn