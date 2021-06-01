المنستير: ارتفاع قتلى حوادث المرور في الجهة بنسبة 87 فاصل 50 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021

تضاعف عدد ضحايا حوادث المرور من القتلى بولاية المنستير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بنسبة 87 فاصل 50 في المائة وتطور عدد الجرحى بنسبة 47 فاصل 69 في المائة، وحوادث المرور بنسبة 15 فاصل 52 في المائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2020 وفق إحصائيات محيّنة اليوم بموقع المرصد الوطني لسلامة المرور.

وسجّل مجموع 15 قتيلا و96 جريجا خلال 67 حادث مرور في الفترة 1 جانفي 2021-31 ماي 2021 مقابل 8 قتلي و65 جريحا أثناء 58 حادث مرور في ذات الفترة من سنة 2020.

وتمثل السرعة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية المسبّب الأوّل لضحايا حوادث المرور من القتلى بنسبة 26 فاصل 67 في المائة، تليها بنسبة 13 فاصل 33 في المائة كلّ من عدم احترام الأولية، والسير إلى الوراء، وشق الطريق، والمجاوزة الممنوعة.

وتتصدر السرعة كذلك خلال الفترة جانفى-ماي 2021 العوامل المسببة لحوادث المرور بنسبة 17 فاصل 91 في المائة، وإثرها عدم احترام الأولوية بنسبة 14 فاصل 93 في المائة، والسهو وعدم الانتباه بنسبة 13 فاصل 43 في المائة، والمداهمة بنسبة 11 فاصل 94 في المائة في الوقت الذي يعتبر عدم احترام الأولوية المسبب الأوّل لضحايا حوادث المرور من الجرحى خلال نفس الفترة بنسبة 19 فاصل 79 في المائة، والمداهمة الثاني بنسبة 15 فاصل 63 في المائة، والسرعة الثالث بنسبة 14 فاصل 58 في المائة.

وعرفت الجهة خلال نفس الفترة من سنة 2020 تراجعا في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 42 فاصل 86 في المائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 36 فاصل 89 في المائة وفي عدد الحوادث بنسبة 23 فاصل 68 في المائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2019 والتي سجل خلالها مجموع 76 حادث مرور خلفت 14 قتيلا و103 من الجرحى.

وسجل سنة 2020 مجموع 163 حادث مرور خلف 42 قتيلا و205 من الجرحى مقابل 183 حادث مرور و34 قتيل و248 جريح سنة 2019 أي هناك تراجع في حوادث المرور بنسبة 10 فاصل 93 في المائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 17 فاصل 34 في المائة مع تطور في مجموع القتلى بنسبة 23 فاصل 53 في المائة.

وشهدت ولاية المنستير سنة 2019 انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 33 فاصل 21 في المائة، وفي عدد القتلى بنسبة 32 في المائة، وفي عدد الجرحى بنسبة 38 فاصل 46 في المائة إذ تراجع عدد حوادث المرور إلى 183 حادث، والقتلى إلى 34 قتيل، والجرحى إلى 248 جريح مقابل 274 حادث مرور، و50 قتيل، و403 من الجرحى سنة 2018.