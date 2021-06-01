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زغوان : لجنه طبية موسّعة تعقد جلسة استثنائية وتدعو اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد19 إلى الانعقاد للنظر في تدهور الوضع الوبائي

2021/06/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

عقدت لجنة طبية موسّعة تضم إطارات الصفّين الأول والثاني لمصالح الصحّة بولاية زغوان ظهر اليوم الثلاثاء جلسة استثنائية لتدارس وتقييم الوضع الوبائي في الجهة.

وذكرسهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـــ(وات) ، أن كافة المشاركين في هذه الجلسة أجمعوا على خطورة الوضع الوبائي نظرا لارتفاع نسق الإصابات بفيروس كورنا بصورة غير مسبوقة بلغت من خلالها نسبة التحاليل الإيجابية ضعف نسبة المعدل الوطني المقدر بحوالي 23 بالمائة كما بلغت كافة أقسام وحدات الكوفيد بكل من زغوان والفحص والناظور طاقة استيعابها القصوى ولم يعد بوسعها إيواء المزيد من المصابين.
وأفاد بالي أن اللجنة الطبية االمذكورة بعد استعراضها للوضع الوبائي واستنادا للإحصائيات اليومية لتطور الوباء ، دعت اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد19 إلى الإسراع بعقد جلسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر حلقة عدوى الفيروس للسلالة البريطانية وتطويقها والحد من مخاطرها.

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