تسجيل 66 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 31 ماي 2021

أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 31 ماي 2021، تسجيل 66 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12 ألفا و720 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 1512 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6687 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 305 آلاف و55 شخصا، بعد تعافي 1588 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 22 فاصل 61 بالمائة.

ولم تعلن وزارة الصحة في بلاغها اليومي عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي.