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تلقيح 23 ألف شخص يوم غرة جوان..وهذا العدد الجملي للملقحين منذ انطلاق الحملة..

2021/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تلقى يوم الثلاثاء غرة جوان، 24696 شخصا التلقيح المضاد لفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للملقحين في تونس 983647 شخصاً، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة ان اجمالي الملقحين يتوزع الى 672600 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و311047 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية إلى حدود اليوم 81 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي.
وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين في منصة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح مليونين و151 ألفا و253 مسجلا الى حدود يوم 1 جوان 2021.
وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة “ايفاكس” المخصصة للغرض.

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