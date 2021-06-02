تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

تسجيل 66 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 31 ماي 2021

رئيس الدولة ياذن بتركيز المخبر المتنقل للأمن البيولوجي التابع للإدارة العامة للصحة العسكرية بولاية القيروان

اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ رئيسة جمعيّة خيريّةو ابنها

عاجل: قرارات جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا في القيروان..

2021/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 جملة من الإجراءات والقرارات هي كالاتي:

*رفع الكراسي والطاولات للفضاءات المغلقة بالمقاهي والمطاعم ودعوة البلديات لعدم منح تراخيص لإقامة الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة وتعليق كل الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية.

وشددت اللجنة على ضرورة القيام بحملات تلاقيح ميدانية وحملات تحسيسية وتوعية لإجراء عملية التسجيل والتلقيح والتقصي الميداني وتطبيق الإجراءات الصحية العامة.

ويذكر أن الجهة شهدت انتشارا كبيرا لفيروس كورونا نظرا لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحية وبسبب خرق الحجر الصحي الذي تم اقراره أيام العيد إلى جانب ضعف التلاقيح والتسجيل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn