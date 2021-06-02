عاجل: قرارات جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا في القيروان..

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 جملة من الإجراءات والقرارات هي كالاتي:

*رفع الكراسي والطاولات للفضاءات المغلقة بالمقاهي والمطاعم ودعوة البلديات لعدم منح تراخيص لإقامة الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة وتعليق كل الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية.

وشددت اللجنة على ضرورة القيام بحملات تلاقيح ميدانية وحملات تحسيسية وتوعية لإجراء عملية التسجيل والتلقيح والتقصي الميداني وتطبيق الإجراءات الصحية العامة.

ويذكر أن الجهة شهدت انتشارا كبيرا لفيروس كورونا نظرا لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحية وبسبب خرق الحجر الصحي الذي تم اقراره أيام العيد إلى جانب ضعف التلاقيح والتسجيل.