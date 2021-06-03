التوقيع على ست اتفاقيات تعاون بين تونس وفرنسا

تمّ، الخميس، توقيع ستّ اتفاقيات تعاون تهم مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث الطبيعية وتحلية مياه البحر والفلاحة إلى جانب التجارة والمجال الرقمين بتونس بمناسبة انعقاد المجلس الاعلى للتعاون التونسي الفرنسي تحت اشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وضيفه الوزير الأوّل الفرنسي، جون كاستاكس، الذّي يؤدّي زيارة ل24 ساعة الى تونس، وفق ما أكّدته السفارة الفرنسية بتونس.

وتشمل الاتفاقات المبرمة اتفاقية قرض بقيمة 41 مليون أورو (أكثر من 130 مليون دينار)لاقتناء 6 قاطرات لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والموانىء ستوزع على الموانىء التجارية، لتعويض قاطرات يعود تاريخ اقتنائها إلى سنة 1980 و1990.

كما تشمل الاتفاقيات اتفاق قرض بقيمة 40 مليون أورو (حوالي 130 مليون دينار) سيتم اسداؤه لتونس لتمويل برنامج سيسمح بتنمية القدرة على مقاومة الكوارث الطبيعيّة. وسيدعم المشروع بشكل مباشر البرنامج الوطني لمقاومة الكوارث والتغيّرات المناخية في تونس للفترة 2021 / 2026.

وتتعلق اتفاقية الشراكة الثالثة بصندوق الخبرة التقني وتبادل التجارب، التّي تمّ إبرامها بالمناسبة ذاتها، بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية و”أكواساي” لأجل مشروع تحسين الاداء الصناعي والبيئي لمحطتي تحلية المياه بجربة بقيمة تناهز 202 ألف أورو (حوالي 650 ألف دينار).

كما وقع الطرفان، أيضا، رسالة نوايا في القطاع التجاري وتجديد الاتفاق الاداري المتعلق بالمجال الفلاحي واعلان نوايا في المجال الرقمي بغاية اطلاق “حوار رقمي”.