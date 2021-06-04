امكانيّة سحب الثقة من محمّد عمّار من رئاسة الكتلة الديمقراطيّة

أكدت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو أن المكتب السياسي للحزب طالب محمد عمار بالاستقالة من رئاسة الكتلة بعد التسريبات الأخيرة.

وقالت عبو في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أن المكتب السياسي قد لاحظ أن محمد عمار لا يمكن أن يكون رئيسا للكتلة لأنه ارتكب عددا من الأخطاء على غرار تصريحاته، ليبقى أكبر خطأ ارتكبه هو استقباله لراشد الخياري في منزله.

وشددت عبّو على أن المكتب السياسي رأى بأن محمد عمار يجب أن يحاسب عن أخطائه، مشيرة إلى أن هذا الأخير قد رفض الاستقالة ومن الممكن المرور إلى سحب الثقة منه لكن الفكرة ما زالت غير مطروحة في الكتلة.