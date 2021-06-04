عاجل: الوضع الوبائي خطير جدا على المستوى الوطني..وهذا ما قررته الحكومة..

اكدت نصاف بن علية الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالقصبة ان مستوى انذار الوضع الوبائي مرتفع جدا على المستوى الوطني ويشمل 21 ولاية مشيرة الى وجود عدة معتمديات مصنفة ذات وضع وبائي مرتفع جدا.

ومن جانبها أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان مواصلة العمل بجملة الاجراءات السابقة الى تاريخ 27 جوان 2021 والمتعلقة اساسا بحظر الجولان على الساعة العاشرة ليلا ومواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي في المقاهي والمطاعم ونفس الاجراءات الخاصة بالوافدين على تونس.

وللتذكير فان الاجراءات التي تهم الوافدين على تونس تتمثل في الاستظهار بتحليل سلبي قبل 72 ساعة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي في أماكن إقامتهم بالنسبة للوافدين على تونس لمن لم يصابوا بالكورونا ولم يقوموا بالتلقيح.

اما من اصيبوا بالفيروس و قاموا بالتلقيح ضد كورونا فهم معفيون من التحليل السلبي والحجر الصحي .