القيروان: المخبر العسكري الجرثومي المتنقل يجري أكثر من 330 تحليلا للكورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة

أجرى المخبر العسكري الجرثومي المتنقل، الذي أذن رئيس الجمهورية بتركيزه بولاية القيروان، أكثر من 330 تحليلا للتقصي عن فيروس الكورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة، منها 195 تحليلا يوم أمس الخميس، عند انطلاق عمله، و240 تحليلا اليوم الجمعة.

وأفاد العميد الصيدلي والأستاذ في علم الفيروسات ورئيس قسم علم الفيروسات بالمستشفى العسكري بتونس، والمسؤول عن المخبر، محمد بن موسى، في تصريح ل(وات)، أن طاقة إنجاز المخبر الجرثومي حوالي 200 تحليل في اليوم قابلة للزيادة، وذلك لتقصي الحالات المشتبه بها، حسب الوضع الوبائي.

وأضاف أن المخبر يحتوي على تجهيزات متطورة، وتتوفر فيه مقومات عالية للسلامة البيولوجية، مبينا أن مهمته تتمثل في دعم المجهود الوطني للتوقي من الانتشار السريع لفيروس كورونا، والتسريع في نسق التحاليل، خاصة وأن طاقة مخبر مستشفى ابن الجزار بالقيروان أصبحت غير كافية أمام ارتفاع نسبة إيجابية التحاليل إلى أكثر من 40 بالمائة.

ويشار إلى أنه تم تركيز المخبر العسكري الجرثومي المتنقل بالمركز الوسيط بالمنصورة، بجانب مقر الإادارة الجهوية للصحة بمدينة القيروان.

وفي سياق متصل، أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، في تصريح ل(وات)، بأن نسبة إيجابية التحاليل فاقت 50 بالمائة، وأن أكثر من 130 مريضا يتم ايواؤهم حاليا بمستشفيات القيروان، مشيرا إلى أنه تم تجاوز طاقة الإيواء المتاحة بالجهة، وأنه يجري التنسيق مع الولايات المجاورة لتحويل المرضى إليها.

يذكر أن عدد التحاليل التي تم اجراؤها خلال ال 24 الأخيرة، قد بلغت 676، من بينها 353 حالة إيجابية، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية، 2ر52 بالمائة.