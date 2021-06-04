المنستير: الإثنين استئناف تلقيح منتسبي الأسرة التربوية بالجهة

تستأنف عملية تلقيح منتسبي الأسرة التربوية بولاية المنستير، يوم الإثنين 7 جوان الجاري بالمركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ “كوفيد 19” بالمنستير، وسيقع خلالها استكمال تطعيم قرابة 600 شخص آخر من الأسرة التربوية، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الجمعة، المندوب الجهوي للتربية، المنجي سليم.

وأوضح سليم أنّه تم، منذ انطلاق عملية تلقيح الأسرة التربوية بالجهة بتاريخ 26 ماي 2021 وإلى غاية 3 جوان الجاري، تلقيح مجموع 1832 شخصا من مجموع 2367 شخصا من الأسرة التربوية وجهت لهم إرساليات دعوة للتلقيح، وبالتالي بلغ العدد الجملي للذين تخلفوا عن التلقيح 535 شخصا.

وخصصت الإدارة الجهوية للصحة فضاء خاصا لتلقيح الأسرة التربوية بالمركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ “كوفيد 19” بالمنستير. ويتولى القيام بعملية التلقيح الفريق الصحي المتنقل بمساعدة إطارات تربوية في عملية الاستقبال والتنظيم.