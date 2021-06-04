المهدية : تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 44 مصابا

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب وفاة مصاب وتعافي 44 آخرين، بحسب ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ240 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 56 بالجم و19 بالسواسي و12 بالمهدية مقابل 6 إصابات برشبان و3 بالشابة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان (التي سجلت حالة وفاة) وبومرداس.

وتماثل، من جهة أخرى، 44 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام ليرتفع عدد المتعافين، منذ بداية الجئاحة، إلى 11475 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 12784 من بينها 377 حالة وفاة و932 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 952 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 36311 من بينهم 12972 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.