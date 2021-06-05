عاجل: مشعوذ يهدّد فتاة بالتشهير بها في حال رفضت مواقعته

أفاد الناطق الرسمي بامس الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، بأن دورية تابعة للفرفة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تمكنت أمس الخميس 3 جوان 2021، بعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على أحد متساكني ولاية صفاقس، لاستغلاله لنشاطه في الشعوذة في الابتزاز والتحيل على فتاة أوهمها بالقدرة على مساعدتها على حل مشاكلها.

وقال الجبابلي، إن المظنون فيه هدد الفتاة بالتشهير بها ونشر محادثاتهما على تطبيق “المسنجر” في حال رفضها مواقعته، مضيفا أنه بالتحري معه، اعترف بما نسب إليه.

كما تم حجز مبلغ مالي وحوالات بريدية متأتية من عمليات تحيل مماثلة اضافة إلى أنواع مختلفة من العقاقير والزواحف.