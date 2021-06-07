منظمةالصحة العالمية: فيروس كورونا لن يختفي قريباً.. وستظهر له سلالات..

كشف مبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كوفيد-19 أمس الأحد أن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن ديفيد نابارو، الطبيب بالمنظمة، القول لشبكة سكاي نيوز “سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفايروس، منعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الإصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض”.

وأضاف: “القضاء على الفايروس ليس هدفا منطقيا حاليا بالنسبة للعالم”، موضحا أنه سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش بالنسبة للمستقبل القريب.

وأشار إلى أنه تجري دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية للفايروس.

وقال “كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفايروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة من الفايروس. هذا لن يكون مفاجئا”.

وأضاف أن ذلك سيكون هو “النمط بالنسبة للمستقبل” موضحا “هذا الفايروس لن يختفي في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات”.

وكالات