شاب يعتدي على فتاة بالفاحشة ثمّ يطعنها بسكّين.. وهذه التفاصيل

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة القبض على شاب من مواليد 1990، حاول تحويل وجهة أنثى بعد أن هددها، كما اعتدى عليها بفعل الفاحشة وبواسطة آلة حادة.

وأوضح حكيمة في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 7 جوان 2021 أن فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، تقدمت السبت الماضي إلى مركز الاستمرار الأمني بنزرت التابع لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، وأعلمت أنها أثناء عودتها إلى مقر سكناها بجرزونة اعترض سبيلها شخص ( من ذوي سوابق عدلية) وقام بجرها بالقوة، وطلب منها مرافقته إلى منزله وهددها بواسطة سكين.

كما عمد إلى إصابتها بالسكين أمام محاولاتها التخلص منه، وهددها بتشويه وجهها في صورة الرفض، ولدى وصولهما إلى منزله تمكنت من الهروب.

وأمكن التعرف عليه ومكان تواجده بعد نصب كمين من قبل رئيس فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة رفقة الدوريات وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى مركز الاستمرار وبمراجعة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ به بتهمة محاولة تحويل وجهة أنثى فوق 18 سنة باستعمال التهديد والاعتداء بفعل الفاحشة والاعتداء بواسطة آلة حادة.