طبيب مصري يحذّر من عادة يوميّة تسبّب الفطر الأسود

حذر استشاري التغذية العلاجية المصري محمد حلمي، من أن استنشاق الفراولة أو التفاح أو الطماطم أو الجبنة الريكفورد، عند إخراجها من الثلاجة للتأكد من سلامتها، قد ينقل الفطر الأسود إلى الجسم.

واشار الى أنه عندما يتغير شكل الأطعمة وتصبح لزجة، لا بد من التخلص منها ووضعها في كيس محكم، وإلقائها في القمامة.

وأضاف حلمي، في تصريحات متلفزة أن المأكولات الرخوة مثل الطماطم والفراولة والخيار والجبنة، إذا ظهر عليها أي شيء غريب بما فيها النقط السوداء، فلا بد من التخلص منها، حيث إن هذه النقطة الصغيرة تلك يكون لديها جدر .

وأوضح أن “المأكولات الصلبة مثل الخبز أو التفاح أو الجزر أو البروكلي أو الكرنب، إذا ظهر عليها شيء أسود، يمكن التخلص من هذه المنطقة فقط واستخدام باقي الثمرة”.

وأكد أنه “من الأفضل شراء المنتجات على قدر الاستهلاك الأسبوعي، حيث إن طبيعة نمو الفطر الأسود تكون في درجة حرارة من صفر لـ30 درجة، بينما درجة حرارة الثلاجة ما بين 3 لـ4 درجات، لذلك يفضل حفظ الجبن في الفريزر”.