عاجل: تعكّر الحالة الصحيّة لنبيل القروي

تم فجر اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، نقل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إلى أحد المستشفيات بعد تعكّر حالته الصحيّة وذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لنبيل القروي على الفايسبوك.

يذكر أن نبيل القروي قد قرر أمس الاثنين الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك احتجاجا على إعلامه بتجديد إيقافه التحفظي منذ 5 ماي الماضي.

و أعلن محامي القروي مواصلة موكله إضرابه عن الطعام ورفض إعادته الى السجن، مشيرا إلى أن موكله أكد أن محاولة إرجاعه إلى السجن بالقوة هي مواصلة ل”تعرضه للعنف على مدى 6 أشهر مع هضم حقوقه”.