تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

اتحاد الشغل يدين الزيادات في أسعار عديد المواد ويحذر من توترات اجتماعية كبرى

تفاصيل القبض على إمرأة بتهمة السرقة من داخل منزل..

طبيب مصري يحذّر من عادة يوميّة تسبّب الفطر الأسود

عاجل: تعكّر الحالة الصحيّة لنبيل القروي

2021/06/08 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم فجر اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، نقل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إلى أحد المستشفيات بعد تعكّر حالته الصحيّة وذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لنبيل القروي على الفايسبوك.

يذكر أن نبيل القروي قد قرر أمس الاثنين الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك احتجاجا على إعلامه بتجديد إيقافه التحفظي منذ 5 ماي الماضي.

و أعلن محامي القروي مواصلة موكله إضرابه عن الطعام ورفض إعادته الى السجن، مشيرا إلى أن موكله أكد أن محاولة إرجاعه إلى السجن بالقوة هي مواصلة ل”تعرضه للعنف على مدى 6 أشهر مع هضم حقوقه”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn