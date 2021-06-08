أسامة الخليفي: “اسقاط حكومة المشيشي قد يؤدّي لسقوط الدولة”

عبر رئيس كتلة حزب قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي عن رأيه الشخصي من سعي البعض لتغيير الحكومة، قائلا “إسقاط حكومة المشيشي قد يؤدي لسقوط الدولة”.

وشدد الخليفي في تصريح لشمس اف ام على ان الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في تونس لا تتحمل الفراغ، لافتا النظر إلى انه وحتى في صورة تغيير الحكومة يمكن للمشيشي أن يبقى رئيسا لحكومة تصريف الاعمال، وفق تعبيره.

واضاف الخليفي انه” لا وجود لتغيير الحكومة في ظل وضع مفاوضات مع المانحين الدوليين والبحث عن سيولة لخلاص الأجور”، معتبرا الحديث عن تغيير الحكومة في ظل هذا الوضع” سبيل من العبث”.

وتعقيبا منه على ما يروج من اخبار حول “إقتراح غازي الشواشي لرئاسة الحكومة”، قال الخليفي إن كانت النائبة سامية عبو تروج لهذا فهي إما “تحرق فيه كشخصية أو لديهم معطيات غير التي لدينا”.

واضاف الخليفي إنهم “يحترمون شخص غازي الشواشي لكن التيار الديمقراطي الحزب الرابع في الانتخابات لا يمكنهم الحديث عن رحيل حكومة وقدوم أخرى”.