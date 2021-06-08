الوكالة الفنية للنقل البري تعلن ثبوت إصابة 6 أعوان بمركز الفحص الفني بالقيروان

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء ، عن ثبوت إصابة عدد 6 أعوان من جملة 13 عون بمركز الفحص الفني بالقيروان بعد تفاقم الوضع الوبائي بالولاية وسرعة انتشار عدوى فيروس كورونا

و نظرا للنقص الحاصل في عدد أعوان المركز، قررت الوكالة فتح رواقين بالمركز من جملة ثلاثة أروقة لتأمين خدمات الفحص الفني وتعليق عمليات المعاينة لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 7 جوان 2021 .

كما قررت تأمين عمليات الخرز و القبول بصفة منفردة ومواصلة إسداء الخدمات على مستوى الإدارة الجهوية بشكل عادي بالإضافة إلى التشديد على احترام بروتوكولات الوقاية و تعقيم مقرات العمل بصفة دورية .