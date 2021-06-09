هام: تطوّرات جديدة في قضيّة النفايات الايطاليّة

أكد مدير البيئة الصناعية يوسف الزيادي، اليوم الاربعاء 9 جوان 2021، أن المحكمة الإيطالية ستبت نهائيا في قرار ارجاع النفايات إلى إيطاليا يوم 15 جوان الجاري مرجحا أن يكون قرارها إيجابي لصالح تونس طبقا للتشريع والمقتضيات الدولية التي تجعل من الدولة الإيطالية المسؤول الأول عن إرجاع النفايات، مشددا على أنه ليس هناك أي إمكانية لعدم إرجاعها وأن هناك سيناريوهات موجودة في حال استحالة رفعها او إبطال قرار ارجاعها.

وأضاف الزيادي أن الشركة الإيطالية المعنية إلتجأت إلى مختلف المحاكم لابطال قرار ارجاع النفايات إلا ان مطالبتها رُفضت، مضيفا أن الشركة راسلت السلطات التونسية للحصول على بعض المعطيات حول الحاويات الموجودة في ولاية سوسة لاستعدادها لآجال 15 جوان.

وأكد يوسف الزيادي أن التعاطي الدبلوماسي بين تونس وإيطاليا يجري بصفة يومية بخصوص هذا الملف، نافيا وجود أي تراخي من طرف السلطات التونسية في الرد على المراسلات الإيطالية وأن الإجابات حول اي تساؤل من السلط الإيطالية وأن الإجابات تكون بصفة حينية في هذا الخصوص.