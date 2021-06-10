عاجل: وزارة الداخليّة تقدّم رواية جديدة بخصوص تجريد شاب من ملابسه.. وهذا ما تقرّر في حقّه

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2021/06/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اصدرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيا على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض مواطن للاعتداء من قبل أعوان الأمن.

وقالت الوزارة إن المواطن المذكور كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه، حسب المصدر ذاته.

وأضافت أنه تم في الحين فتح بحث لدى التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات حول ما رافق عملية التدخل للسيطرة على المعني بالأمر من تجاوزات واتخاذ الاجراءات المستوجبة تبعا لنتائج البحث.

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