عضو من اللجنة العلمية يحسمها بخصوص تنظيم المهرجانات الصيفية..

أكد الدكتور أمان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا،صباح اليوم الجمعة،في تصريح لموزاييك أن المؤشرات تؤكد أن الوضع الوبائي الصعب سيطول، نظرا للأرقام المتسارعة والصعوبات الكثيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية.

كما اعتبر المسعدي أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، للحديث عن موجة رابعة، قائلا ‘الأرقام لم تنزل بالشكل الذي يمكن الحديث به عن انتهاء موجة”.

وعن إعلان تنظيم مهرجان قرطاج الدولي، أكد المسعدي أن كل شيء قابل للتطور حسب تطور الحالات، قائلا ”اذا لم تتضافر الجهود لتحسين الوضع الوبائي.. فلن يتم تنظيم أي تظاهرة”.