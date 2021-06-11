دعوة للسماح للمواطنين الملقحين بلقاح “سبوتنيك V” الروسي بدخول الاتحاد الأوروبي

تفاصيل القبض على ثلاثة اشخاص من اجل سرقة مؤجرهم..

دولتان عربيّتان تستعدّان للتطبيع مع اسرائيل

عاجل: اشعار راشد الغنوشي بوجود تهديدات جديّة لإغتياله

عضو من اللجنة العلمية يحسمها بخصوص تنظيم المهرجانات الصيفية..

2021/06/11 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد الدكتور أمان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا،صباح اليوم الجمعة،في تصريح لموزاييك أن المؤشرات تؤكد أن الوضع الوبائي الصعب سيطول، نظرا للأرقام المتسارعة والصعوبات الكثيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية.

كما اعتبر المسعدي أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، للحديث عن موجة رابعة، قائلا ‘الأرقام لم تنزل بالشكل الذي يمكن الحديث به عن انتهاء موجة”.

وعن إعلان تنظيم مهرجان قرطاج الدولي، أكد المسعدي أن كل شيء قابل للتطور حسب تطور الحالات، قائلا ”اذا لم تتضافر الجهود لتحسين الوضع الوبائي.. فلن يتم تنظيم أي تظاهرة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn